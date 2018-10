Hvor mye skal du tipse når du kjøper take away?

- Du får jo ikke like mye service som du får i restauranten. Hvis du har lyst til å tipse er det selvfølgelig veldig hyggelig, men hvis du ikke gjør det - er det full forståelse for det også, sier daglig leder ved Døgnvill Bruger i Trondheim, Malin Holmgren Vatnøy (26).

Ingen forventninger

Hun forklarer at Døgnvill Burger først og fremst er en restaurant hvor gjestene spiser inne, og at omsetningen de får på take away ikke påvirker den totale omsetningen noe særlig. Selv har hun ingen forventninger når det kommer til at gjestene skal tipse.

- Det er ikke noe jeg tenker over, og heller ikke noe jeg lærer mine ansatte, sier Holmgren Vatnøy.

Hvis hun selv skal kjøpe take away, benytter hun seg som regel av tjenester hvor hun bestiller og betaler på nett, og får maten levert hjem.

- Men hvis jeg hadde gått i en restaurant, og betalt og bestilt der, så hadde jeg nok tipset, ja. I alle fall hvis jeg hadde fått god hjelp.

- Det er sikkert litt sånn at vi som jobber i bransjen tipser litt automatisk, siden vi vet at det er en hyggelig ting å gjøre, og at det blir satt pris på, legger hun til.

Vanskelig

- Hos oss er halvparten av salget take away, forteller David Nikolaisen, daglig leder ved Kompis på Lade.

Ifølge Nikolaisen selger de mye av både burger, pizza og milkshake som take away.

- Vi har et plastglass som folk kan legge igjen noen kroner i. Vi har ingen tipsordning på terminalene, sier han.

Han synes det er vanskelig å svare på hva han forventer at folk skal tipse når det er take away.

- De får jo maten i take away-embalasje og skal ta den med hjem og spise.

Populært som nattmat

Daglig leder ved Superhero Burger i Olav Trygvassons gate, Kim Løkke Øvrebø (24), tror at salg av nattmat kan ha mye å si for take away-salget deres.

- En stor del av omsetningen vår er take away. Vi har nattåpent her, og da går det en del take away, sier han.

Løkke Øvrebø mener take away er veldig populært i Trondheim.

- I det siste har det kommet en del matleverings-tjenester, og take away-salget vårt har økt enda mer etter det, forteller han.

Bare kontant

Ifølge Løkke Øverbø tar de kun imot tips i form av kontanter, og har ingen ordning på bankterminalene.

- Jeg synes folk skal tipse om de har råd til det, men samtidig forventer jeg det ikke.

- Det som er litt viktig å tenke på i Norge kontra mange andre land, er at de jobbene som er aktuelle her er bedre betalt enn andre steder. Det er mye bedre vilkår her, og derfor synes jeg ikke vi skal belage oss på at folk må gi mye tips, sier han.

- Tips hvis du er fornøyd

- Det aller viktigste når det kommer til tips er at hvis du er fornøyd, så er tips en måte å vise det på, sier Løkke Øvrebø og fortsetter:

- Du gir ikke tips med mindre du er fornøyd.