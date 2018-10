Her er Kim André på Le Bistros tre bud for hva gjester IKKE bør gjøre på byen

Utelivsserien vår lever i beste velgående, etter at vi sist gang snakket med barsjef Caroline hos nye Lokal Bar forrige gang.

Hun ville utfordre Kim André Flataune hos Le Bistro til å komme med sine ville historier fra bransjen denne uka!

Hvor jobber du nå, og hvilken stilling har du?

- Le Bistro som servitør, oppvaskhjelp og restaurantsjef.

Hva gjør du når du ikke jobber på restauranten?

- Reising og kos sammen med dama, samt mye dj-oppdrag.

Hva er den beste låta du hører når du er ute på byen selv?

- Kommer veldig an på tid og sted, digger alt av musikk så fremt det er bra produksjoner. Men «all time club favoritt» er Stephan Bodzin vs. Marc Romboy - Callisto (Joris Voorn Remix).

Hva bestiller du aldri når du er ute?

- Det blir lite fart med Munkholm eller Pepsi Max.

Hva er det sjukeste du har opplevd at en gjest har gjort?

- På Le Bistro er det bare gjester som oppfører seg eksemplarisk, men i starten av min karriere på en nattklubb var det en ganske svimmel fyr som måtte på do. Han «gjemte» seg ved siden dj-bua og pissa i et ølglass. Han var så bedugget at han satte ikke ifra seg glasset, men tok en god slurk. Så kjente han vel at det ikke var øl, og spraya alt i kjeften utover resten av folket på dansegulvet. Stilig!

Hva burde gjester tenke på, revurdere, eller unngå å gjøre?

- Tenk ut hva du vil bestille før du kommer fremst i barkøen.

- Revurder å være den som maser etter den låta du hørte fem ganger på vors til dj'en.

- Unngå for all del å kaste snusen din oppi glassene.

Om du kunne ha festet med tre kjendiser, hvilke som helst, død eller levende – hvem ville det vært?

- Å tatt en fest med Jimmy Fallon, Mark Wahlberg og Jazzy Jeff bak platespillerne.

Hvem i utelivsbransjen vil du utfordre til å svare på disse spørsmålene neste gang?

- Waseem på Taqueros.