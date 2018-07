Har solgt over 17 000 runder minigolf: - Et utdrikningslag kverka to av «diskobeverne» våre

- Det er mange som tror at vi er en campingplass, og ønsker å komme hit med telt og bobil. Vi får mellom fem til ti hendvendelser hver uke nå om sommeren. Noe som er veldig forståelig, men moro, sier daglig leder ved Trondheim Camping, Kaja Holmesland.

Men det er altså ingen campingplass det er snakk om. Om du ennå ikke har fått det med deg, ble inventaret fra tidligere Olavs Pub byttet ut med 12 minigolfbaner, vindmølle, campingstoler, slush i baren og DJs i slutten av april.

Kun én av fire «diskobevere» igjen

Kaja Holmesland, daglig leder ved Trondheim Camping, forklarer at juli måned har vært rolig. Utestedet har likevel hatt en pangåpning siden oppstart.

- Vi har solgt over 17 000 runder minigolf. Det har vært utrolig mange vennegjenger, kolleger på lønningspils, familier med barn og besteforeldre, og folk på date. I tillegg har vi hatt ekstremt mange utdrikningslag, forklarer Holmesland.

Og nettopp et av de mange utdrikningslagene gjorde seg bemerket. Der mange holder seg til utkledning som Tarzan og andre skøyerstreker, var det et av lagene som lot utestedets maskot ta støyten for muligens manglende ferdigheter på minigolfbanen.

- Jeg så det ikke selv, men et utdrikningslag kverka to av «diskobeverne» våre. Vi hadde i utgangspunktet fire, og nå har vi bare én igjen. Den siste har noen stukket av med. Den vil vi gjerne etterlyse og få tilbake, ler den daglige lederen.

Ser tydelig hvem som er på Tinderdate

Barsjef Sebastian Bragstad kan også fortelle at Trondheim Camping har blitt et populært datingsted. Og de ansatte kan med én gang se om det er snakk om en første date, eller Tinderdate.

- Mannen kommer som regel først, og går rett i baren for en liten venteøl. Etter det står han og kaster spente blikk mot døra, forklarer han.

- Og med en gang vi spør om de vil betale sammen eller hver for seg, blir det masse nøling. De er jo stort sett helt edru når de kommer også, så det kan bli småkleint, legger Holmesland til.

Begge forteller at de møter mye forskjellige mennesker, og at det er mange morsomme situasjoner. Mange tenker at minigolf er lett underholdning, men plutselig slår konkurranseinstinktet inn for fullt.

- Noen er helt rævva, og det blir mye latter og høyt konkurranseinstinkt. Minigolf er en fin måte å kartlegge daten på.

Null problem med promille, køller og baller

Men hvordan går det egentlig når man kombinerer en rekke pils med køller av jern?

Den daglige lederen forteller at mange lurer på det samme.

- Så langt har vi ikke hatt noen ulykker. Vi passer på at «kølla skal henge løst og ledig under hoftehøyde». Men det hender at noen glemmer seg, og da sier vi ifra.

- Da er det heller mer vanlig med baller som plutselig kommer flyvende eller folk som snubler i banene. Men så langt har vi ikke hørt om noen som har fått en ball i hodet.

Utestedet har også hatt flere arrangementer, som for eksempel bransjegolf og campingfrokost. I Oslo har de hatt suksess også med nakengolf.

- Det har vi sykt lyst til å få til mot høsten her også. Da spiller folk golf splitter naken, men det er lov med sko eller sokker i sandalene, da. Mange tenker kanskje at det høres rart ut, men det er en fin tanke bak det også. I Oslo samarbeidet vi med naturistforeningen, og det vil vi få til her også.

I Oslo kom det mange naturister, men også mange som aldri har vært nakne på den måten før. Det synes den daglige lederen er både tøft og modig.

- Vi har også planer for Pride, og vil være et sted for morsomme arrangementer i byen.

- Vi vil bidra i Midtbyen, legger barsjef Bragstad til.

Vil styrke klubbkonseptet

Både fredag og lørdag holder Trondheim Camping åpent til klokken to om natten.

- Hvordan har det fungert som utested?

- Det varierer en del, men noen velger å være her hele kvelden, mens andre har det som et vorssted og drar videre etterhvert. Vi må finne en balanse, vi ønsker at det skal fungere enda mer som en klubb også, forklarer Holmesland.

De vil satse på unge, lokale DJs, men også hente inn større navn på sikt. Selv om det i utgangspunktet er et disko-funk-sted, vil de ha all slags musikkstiler.

- Folk skal vite at dette stedet er for absolutt alle, enten du er ung eller gammel. Det er lov med både barn og bikkje frem til klokken syv på kveldene.