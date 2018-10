Elleve ting du ikke bør gjøre mot en bartender

1. Ikke kommander

Bartendere er ikke hunder. De reagerer ikke på kommandoer som plystring, knipsing, pengekasting, vinking etc. Bestillingen kommer, og du får drikken din når det er din tur!

2. «En god drink, takk!»

«Det er artig når folk bestiller "en god drink" og så kommer de tilbake med den. Hvis du vet hva du liker, så bestill det da!»



3. Bestill, og vent!

Bartenderene forteller at det finnes folk som bestiller ved baren, setter seg ett sted i lokalet og forventer å bli servert ved bordet.

Tror du bartenderen klarer å memorisere alle gjestene? Nei.

4. Ikke vær nedlatende

– Gamlinger er ofte verst. De er ofte nedlatende og sier ting som: «Åh! Men du er vel for ung til å vite hva det er!»

5. Nampedropping

«Det finnes jo folk der ute som har funnet ut hva jeg heter, og så roper de navnet intenst, høyt og med stor variasjon av tempo. Hvis vi ikke kjenner hverandre: ikke lat som vi er venner. Hvis vi faktisk kjenner hverandre: ikke rop på meg, anyways.»

6. Rabatt

«Det hender at folk er så frekke at de påstår at de jobber her. Men det gjør de jo ikke. Jeg jobber her og jeg vet ikke hvem du er».

Det er også vanlig at folk påstår at de kjenner sjefene eller andre bartendere (se punkt 5: Namedropping). Du har ikke krav på rabatt - uansett om det du sier er sant eller ei. Og det hjelper heller ikke at du har bursdag.

7. Rare vaner

Alle har noen finurlige vaner. Selv om du kanskje har betalt innganspenger i døra, eller brukt masse penger på drikke, så er det ingen grunn til å oppføre seg som en gris.

Ikke kast snusen i taket, på vegger og gulv. Ikke hiv søppel i glasset eller riv opp etiketter, kvitteringer og liknende og strø det rundt deg.

«Overraskende ofte renser folk lommebøkene sine på baren. WTF?»

– Fredrik, Dickens

8. Hvis du er sent ute..

Ikke bestill fem mojito to minutter før stengetid. Just don't.

9. Uanstendig flørting

Det er lov å flørte, men vis hensyn! Det er fort gjort å føle seg som et kjøttstykke bak disken.

10. Generell syting

Ofte får bartendere høre at de spiller feil musikk, prisene er for høye, baren er dritt, utvalger er dårlig - og all annen syting.

Stort sett er det ikke deres feil - og det er ingenting de kan gjøre med det.

11. Alle skal få

Selv om det ikke ser ut som det finnes kontroll på barkøer, så har bartendere overraskende god kontroll. Dersom du følger "reglene" på lista så blir det din tur rimelig kjapt.

«Ikke snik bare fordi du bare skal ha vann eller stille meg et spørsmål. De andre skal også bare ha noe. Og de betaler meg til og med.»

– Hilsen meget frustrert bartender som ikke ville oppgi navn.

Vær greie, folkens og så skåler vi for byens bartendere.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.