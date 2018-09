Ni irriterende personer du garantert møter på vorspiel

Vorspiel blir i Store Norske Leksikon omtalt som en «selskapelig sammenkomst før en større fest». Og på ethvert vorspiel finner man ulike personer, med ulike interesser og ulikt alkoholinntak. Likevel finner vi som regel alltid disse ni personene på slike sammenkomster:

1. Snusmumriken

Vi har alle sammen den vennen som gjerne tømmer en snusboks før man skal på byen. Men hvor gjør man av snusen når den skal kastes? Vel, den havner som regel ikke i søppelkassen, men i en tom øl-boks eller på bordet. Da er det veldig delikat å rydde dagen derpå, siden du stadig vekk finner snusmerker over hele stua.



2. Den som skifter musikken

Mange bruker gjerne ei spilleliste med musikk fra en eller annen strømmetjeneste for å sette stemningen på vorset. Litt utover kvelden kommer alltid den personen som ikke klarer å holde fingrene av fatet og skal sette på alt annet enn den listepopen som høyttaleranlegget spiller. Det er gjerne slagere fra 90-tallet som Rednex «Cotton Eye Joe». Denne personen gidder heller ikke å legge låta i kø på spillelisten og setter den like greit på direkte under sangen.

Dette er de dyreste utestedene i Trondheim Noen tar betalt for inngang - andre ikke. Hvor er det dyrest å slippe inn i Trondheim?

3. Den på sosiale medier

I et av hjørnene på sofaen sitter som regel de som hele tiden skal være sosial på telefonen. Dette er personer som sender bilder på snapchat til alle i vennelisten sin for å påpeke hvor utrolig bra gjeng man fester med på det fantastiske vorset. Denne personen legger også gjerne ut et bilde på Instagram med hashtaggene #fest, #stemning, #kos og #gjengen.

4. Han som griser ut badet

Denne går til alle gutter og menn på vorspiel. For etter noen enheter for mange med alkohol, ender det som regel med stang ut på siste stående over porselenet. Dette medfører at arrangør av før-festen må ta i et surt tak etterpå og vaske til kluten blir helt gul. Fy, fy!

5. "Musikeren"

Vi har alle den vennen som ikke klarer å dy seg når gitaren i hjørnet blir dratt frem. Vedkommende har gjerne praktisert gitarspilling i to år, litt sånn av og til. Denne personen drar i gang «Idyll» av Postgirobygget, og den som har drukket mest på vorset synger med av full hals. De andre synes det er litt flaut.

6. Konfirmanten

Og den som synger av full hals til toner av «Idyll» startet gjerne med en liten shot eller to før alle andre åpnet sin første vinflaske eller ølboks. Selv med bekymringsmeldinger fra mange andre på vorset, om at det er tide å ta det med ro, fortsetter denne personen i samme tempo helt til toalettskåla blir deres bestevenn.

7. Treigosten

Når alle andre kommer i åtte-tiden, kommer gjerne denne personen rundt ti. Med omtrentlig en time igjen av vorset skal man ta igjen de andre på drikkingen. Denne personen foreslår gjerne at man kan sitte litt til og ta den siste bussen som går til Midtbyen rundt halv ett.

Brors Ørjan Langnes: - En gjest gadd ikke vente på køen ned trappa, så han hoppet fra andre etasje De er alltid på jobb når alle andre tar seg en fest. Men hvem er de? Vi har snakket med Brors Ørjan Langnes.

8. Roperne

Denne går til de jentene der ute som, etter et glass prosecco, mister innestemmen på mystisk vis. Utestemmen overtar, og alt som heter musikk skal overdøves - spesielt når en Spice Girls-låt kommer på.

9. Filosofene

Til slutt i denne listen finner vi tenkerne. De som etter noen glass med øl skal diskutere politikk eller meningen med livet. Og uansett hva du svarer, så tar du feil.

Andreas Borgen på Circus: - Hun tar ølen sin, kaster den i ansiktet hans og roper «DIN JÆVLA DRITTSEKK» Du finner dem bak baren eller i døra på puber, restauranter og utesteder. Men hvem er de? Vi har snakket med Andreas Borgen på Circus og Diskoteket.

Denne artikkelen er publisert hos Trd.by tidligere, men deles på nytt til glede for nye lesere.