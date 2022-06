Bianca Ingrosso får sitt eget talkshow på Discovery+ til høsten. Fredrik Skavlans produksjonsselskap sørger for at dette blir en realitet.

I «Bianca» skal TV-personligheten og influenseren, som også har sitt eget sminkemerke, møte aktuelle gjester som hun er nysgjerrig på, melder TT.

– Jeg har, så lenge jeg kan huske, lekt talkshow hjemme på pikerommet og helt siden da drømt om at jeg en dag kan få lede mitt eget. Det er en barndomsdrøm som går i oppfyllelse, sier hun i en presseuttalelse.

«Bianca» skal produseres av Fredrik Skavlans produksjonsselskap.

– Når hun nå setter seg i stolen er det ikke for å tilpasse seg sjangeren, det er sjangeren som må tilpasse seg henne. Bianca er kul, direkte, ærlig og spontan – egenskaper vi tror trengs for å ta talkshowet inn i en ny tid, sier Skavlan i en pressemelding.

Bianca Ingrosso slo igjennom i realityshowet «Wahlgrens verden», og siden har hun også vært å se som jurymedlem i «Talang» på svenske TV4. Hun hadde en populær podkast med Alice Stenlöf, som ble liveshow i Globen, og i august i fjor overrasket hun da hun sang sammen med broren sin, Benjamin Ingrosso, under «Allsång på Skansen».

I desember i fjor kom meldingen om at Bianca Ingrosso ikke skulle medvirke fast i «Wahlgrens verden», og grunnen som ble oppgitt var at hun hadde et nytt TV-prosjekt i sikte.