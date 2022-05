Serien, som tar oss med til ville vesten, er regissert av «The Vikings»-skaperen Michael Hirst. I denne nye tappingen om Billy The Kids liv loves det et nyansert bilde av den myteomspunne skikkelsen.

«I serien kommer det fram at Billy The Kid slett ikke var en kaldblodig morder og ransmann, men heller en karismatisk revolvermann som havnet midt i en feide mellom to gjenger», heter det fra kanalhold. Regissøren utdyper via pressemeldingen:

– Det er et portrett av en ung, fredløs mann, som stadig ble utsatt for synder av de rundt seg. Han var en svært karismatisk, kompleks, moralsk og utrolig fascinerende person. Dette er også i bunn og grunn en historie om innvandring, som gjør den høyaktuell i dagens samfunn.

Mandag ble det også offentliggjort en teaser av serien, som blant annet kan ses på YouTube.

Irsk-ættede Billy hadde allerede som 15-åring fått mer omtale i avisene enn datidens politikere og andre offentlige personer. Ifølge historiebøkene levde han et kort, men innholdsrikt liv, og fortellingene og mytene lever videre.

Hovedrollen som Billy spilles av den britiske skuespilleren Tom Blyth. I tillegg spiller Alex Roe rollen som Pat Garret, Eileen O’Higgins er å se i rollen som Billys mor – mens Daniel Webber dukker opp i rollen som Jesse Evans.

Eksekutiv produsent for «Billy The Kid» er Michael Hirst, Donald De Line, Justin Falvey, Otto Bathurst og Toby Leslie.