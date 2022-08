I høst slipper han krimromanen «Ulvesommer», som her hjemme utkommer på forlaget Cappelen Damm. Her treffer vi den 50 år gamle politikvinnen Hannah fra Haparanda.

– Jeg tenker ikke så mye på om det er menn eller kvinner jeg skriver om, jeg tenker mer menneskelig, sier Rosenfeldt til TT.

Å si at verdenssuksessen «Broen» forandret livet hans, ville være en kraftig underdrivelse. Akkurat nå er han en ettertraktet forfatter av både TV-serier og kriminalromaner. Sammen med kollega Michael Hjorth har han også skrevet seks bøker om en ekspert på gjerningsmannprofiler – en serie som skal få to bøker til.

Med «Ulvesommer» starter han imidlertid en helt ny bokserie, der politikvinnen Hannah i Haparanda, på grensen til Finland, får bryne seg på gangstere fra både inn- og utland.

– Micke og jeg fikk ikke timeplanene våre til å gå opp, og da tenkte jeg at jeg kunne prøve meg på ei bok alene i mellomtiden. Vi har en mannlig hovedrolle i Sebastian-serien, og der reises det mye. Så jeg følte for en kvinnelig hovedrolle som holdt seg på et sted, sier han om boken som er forventet utgitt her på berget 1. oktober. – Men i bok nummer tre havner hun i Russland, avslører forfatteren videre om det som skal bli en bokserie.