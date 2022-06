Too Close, sesong 1 - Disney+: Et drama i tre deler med Emily Watson som dedikert rettspsykiater. Hun spiller rollen som Emma Robertson som blir satt til å jobbe med Connie Mortensen, en kone og mor som er beskyldt for en forferdelig ugjerning.

My so-called life, sesong 1 - Disney+: Et amerikansk tenåringsdrama fra helt tilbake i 1994.

The Mickey Mouse Club, sesong 1 - Disney+: En klassiker for barna.

Mr. Good: Cop or Crook?, sesong 1 - Netflix: En dokumentarserie om den norske politimannen Eirik Jensen, som ble anklaget for narkotikasmugling. Er han egentlig en god tjenestemann, eller en storkriminell?

We Baby Bears, sesong 1 - HBO Max: En spin-off av Cartoon Networks elskede animasjonsserie We Bare Bears som følger Grizz, Panda og Ice Bear som babyer som reiser rundt i en magisk teleporteringsboks på søken etter et nytt hjem.

On my way with Irina Rimes, sesong 1 - HBO Max: En Max Original Documentary-miniserie om popstjernen Irina Rimes og hva som gjorde sangeren og låtskriveren til en av Romanias mest populære artister.

As the Crow Flies, sesong 1 - Netflix: En ung fan av en rutinert nyhetsoppleser får en fot innenfor redaksjonen, men den mørke siden av ambisjoner, misunnelse og ønsket om å bli sett, kommer snart til syne.

Roswell, New Mexico, sesong 4 - HBO Max: Handlingen i Roswell, New Mexico kretser rundt en by der romvesener med utenomjordiske evner lever i hemmelighet blant menneskene.

På innsiden: Egypt, sesong 1 - Disney+: En flyreise over Egypt viser hvordan Nilen var avgjørende for antikkens imperier og hvorfor den fortsatt er viktig den dag i dag.

South America’s Weirdest Animals, sesong 1 - Disney+: Det er laget mange programmer om flotte og storslåtte dyr. Men det finnes flere arter, dyr som vi ikke anser som søte eller koselige.

Drain the Oceans: The Mississippi River & Arctic War, sesong 1 - Disney+: Serien kombinerer utforskning under vann med innovative visualiseringer, for å avdekke undersjøiske mysterier.

Keep Sweet: Pray and Obey, sesong 1 - Netflix: Denne dokumentarserien undersøker Warren Jeff’s vei til topps i Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints og den sjokkerende kriminalrettssaken mot ham.