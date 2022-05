Etter sigende betyr dette et billigere abonnement.

Så langt har det ikke vært noe reklame hos Netflix, men dette kan nå se ut til å endre seg – og det veldig snart, melder New York Times.

Ifølge avisen kan det skje i løpet av årets siste tre måneder, og det spekuleres i at dette betyr at det kommer et billigere abonnement.

Netflix vil introdusere reklameavbrudd i sine serier og filmer slik som vi kjenner det fra lineær-TV, skriver Tek.no som også omtaler nyheten.

Årsaken til reklamegrepet skal være brukerflukten som strømmetjenesten har opplevd det siste kvartalet.

For første gang på ti år mistet Netflix brukere. De siste månedene har nemlig strømmetjenesten mistet om lag 200 000 abonnenter.

Men fortsatt er Netflix den mest populære strømmetjenesten i Norge.