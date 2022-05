Og det kan du gjøre helt gratis - mot å se litt reklame.

Pluto TV, et Paramount-selskap, ble denne uken utvidet til Norden og lanseres i Danmark, Norge og Sverige.

Den annonsebaserte tjenesten avslørte en programkatalog som inneholder mer enn 70 unike og lokalt kuraterte kanaler som nå er live i hvert land, fremgår det av en pressemelding.

Serier som Luksusfellen, Ex on the Beach, Paradise og Eventyrlig oppussing dukker opp hos Pluto TV. Foto: PLUTO TV

Pluto TV er tilgjengelig gratis, uten at du må registrere deg, på alle større strømmeenheter (TV, smarttelefon, nettbrett og PC).

Tjenesten er tilgjengelig gjennom nettleseren på www.pluto.tv og krever ingen registrering.

Videre har Pluto TV sin egen Android- og iOS-app, samt at det finnes apper for smart-TV fra i hvert fall LG og Samsung. I tillegg skal det komme muligheter for Chromecast og Amazon Fire TV fra begynnelsen av juni måned.