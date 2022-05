Viola Davis kritisert for sitt portrett av Michelle Obama i «The First Lady»: – Utrolig sårende

Blant annet mente kritikere i flere medier at hun overdrev det å spisse leppene, og at ansiktsuttrykkene hennes var «distraherende og fornærmende». Men nå slår Viola Davis tilbake, melder BBC:

– Det er utrolig sårende når folk sier negative ting om ditt arbeid, sier Davis, som likevel kaller det «en yrkesrisiko» ved skuespilleryrket.

– Hvordan går du videre fra det å bli såret, fra fiasko? Men det må du. Alt kommer ikke til å være en prisvinnende opptreden, sier Viola Davis – som selv kan vise til en Oscar for innsatsen i Denzel Washingtons film «Fences», en Emmypris for TV-thrilleren «How To Get Away With Murder» og to Tonypriser for sin teaterinnsats i «King Hedley II» og sceneversjonen av August Wilson-stykket «Fences».

Hun tar bladet fra munnen og sier «anmeldere er til ingen nytte».

– Jeg sier ikke det for å være slem, men de føler alltid at de forteller deg noe du ikke vet. At du på en eller annen måte lever et liv omringet av mennesker som lyver til deg og så skal de være den personen som «lener seg frem og forteller sannheten». Så det gir dem en anledning til å være ondskapsfull mot deg. Men jeg føler at det er min jobb å gjøre modige valg, sier Davis.

Å gestalte noen så kjent og samtidig som Michelle Obama var «nærmest umulig», medgir hun selv.

– Enten gjør du for mye eller ikke nok. Jeg har ikke noen personlig kontakt med Michelle Obama, sier Davis, som dermed ikke vet hva eks-presidentfruen synes om strømmeseriens portrettering.