Kim Cattrall snakker ut for første gang: – Fikk aldri noen forespørsel om å være med i serien

– Jeg fikk aldri noen forespørsel om å være med i rebooten, sier hun til Variety.

Kim Cattrall spilte Samantha Jones i originalserien «Sex and the City» som gikk i seks sesonger fra 1998 til 2004, og deretter i de to oppfølgerfilmene fra 2008 og 2010.

Men da det ble snakk om en tredje film, ryktes det om uvennskap med hovedrolleinnehaveren Sarah Jessica Parker.

– Jeg var tydelig da det var snakk om en tredje film at jeg ikke var interessert. Så fikk jeg vite at det skulle bli en ny TV-serie på samme måte som alle andre – via sosiale medier, sier hun i intervjuet.

I «And Just Like That», som hadde premiere på HBO Max i desember i fjor, forklares Samanthas fravær med at hun har flyttet til London.

Kim Cattrall forteller ifølge TT at hun ikke følte at manuset til den tredje filmen, som nå danner grunnlag for «And Just Like That», holdt mål. Blant annet skulle hennes rollekarakter Samantha ha fått såkalte «dickpics» fra Mirandas 14 år gamle sønn Brady.

Hun antyder også at hun egentlig ikke var så begeistret ved tanken på å fortsette etter at TV-serien tok slutt i 2004.

– Kan du forestille deg å gå tilbake til en jobb du hadde for 25 år siden? Alt må utvikle seg, ellers dør det. Jeg følte at når serien tok slutt, så var det smart. Siden kom det en film. Og en til, sier Kim Cattrall.