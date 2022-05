Elisabeth Moss om den nye serien: – Utrolig smart

Elisabeth Moss har vært et sikkert valg for kritikerroste serier, som «Mad Men», «The Handmaid's Tale» og «Top of The Lake», til film-snakkiser som «The Square» og «The French Dispatch».

Nå er hun aktuell igjen, i en serie som handler om ganske uhyggelige ting.

– Men vi viser det ikke fram grafisk, det er ikke fokuset vårt, sier Moss til TT fra New York.

Boken «The Shining Girls», skrevet av sørafrikanske Lauren Beukes, er thriller og science fiction i én og samme pakke. Den tar oss med til Chicago når kalenderen viser depresjon og 30-tall, der den rotløse omstreiferen Harper Curtis finner en rift i tiden. Denne gjør at han kan reise fram og tilbake i tid, og som seriedrapsmann jakter han på «jenter som skinner» – og dreper dem.

I serien ser vi at en kvinne ved navn Kirby Mazrachi, som lever i vår tid, overlever Curtis' herjinger. Hun oppdager likheter mellom det som skjedde med henne og skadene på et lik som blir funnet i en T-banetunnel.

En kollega som jobber i samme avis som Mazrachi, blir til god hjelp når hun begynner å nøste i trådene.

Ulikt alt annet

Da Moss, som er en av verdens mest ettertraktede skuespillere, ble tilbudt rollen, leste hun manuset før hun leste boken.

– Det er alltid en god ting å gjøre, det gir meg muligheten til å oppleve fortellingen slik publikum kommer til å oppleve den. For det er ikke til å komme forbi: Ting som står i boken vil bli endret i filmmanuset.

– Jeg synes fortellingen er utrolig smart, en historie som rommer både thriller og science fiction, og dette ligner ikke på noe annet jeg har kommet i kontakt med tidligere, sier hun.

Serien inneholder mange blodige drap, men de blodige detaljene blir TV-seerne forskånet fra å se. Et bevisst valg det også, understreker Elisabeth Moss.

– Det er ikke det som er fokuset her, det er ikke den fortellingen vi vil fortelle, forklarer Moss, og forklarer:

– Det var ingenting som tilsa at vi trengte å vise fram eksplisitte voldsscener, for dette handler om en kvinne som finner sin egen stemme. Og ofte er det jo slik at det du ikke ser, det framstår bare enda mer skremmende i fantasien.

Skuespilleren vinner

Elisabeth Moss er ofte med på produsentlaget for prosjekter hun medvirker i, og det gjelder både «The Handmaid's Tale» og «The Shining Girls».

– Dersom skuespilleren og produsenten har ulike ønsker, da vinner skuespilleren den argumentasjonen. Hun er definitivt tøffere og har mer makt, sier Moss med glimt i øyet. Hun føyer til:

– Dessuten har jeg flaks som jobber sammen med en fantastisk gjeng. Vi arbeider sammen, og det å kunne samarbeide godt, det er makt.

For tiden spilles neste sesong av «The Handmaid's Tale» inn, og da er det nærliggende å spørre: Når kommer den til skjermene?

– Det vet jeg, men det forteller jeg ikke videre, svarer skuespilleren leende.

Moss har vært hemmelighetsfull også om andre ting, som tilhørigheten til Scientologikirken. Nylig kom hun inn på dette i et større intervju med The New Yorker. Her sier hun blant annet dette om hvorfor hun sjelden snakker offentlig om dette aspektet av sitt liv:

– Sammen med venner er jeg som en åpen bok om det. Men jeg vil ikke at folk skal bli distrahert av noe når de ser på meg. Jeg vil at de skal se karakteren.

Fakta om Elisabeth Moss

Alder: 39 år.

Bor: I en leilighet på Upper West Side, New York.

Familie: Singel.

Yrke: Prisbelønt skuespiller, kjent for roller som presidentens datter i NBC-serien «The West Wing» (1999–2006), som Peggy Olson i AMC-serien «Mad Men» (fra 2007) – og som June Osborne (Offred) i Hulu-serien «The Handmaid's Tale» (fra 2017).

Aktuell med: Hovedrollen i tidsreise-serien «The Shining Girls», som fikk premiere på Apple TV+ 29 april. Hun er også aktuell i den kommende femte sesongen av «The Handmaid's Tale» (HBO MAX).