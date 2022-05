Bill Skarsgård og regissør Åkerlund om «Clark»-serien: – Klare til å stockholmssyndrome TV-seerne

– Vi vil Stockholmssyndrome hele publikum, hevder en munter Bill Skarsgård over Zoom.

– Det er Clarks perspektiv, det er han som forteller historien, og han tar ingen hensyn. Tonen på serien er i hans ånd. Han forteller sin sannhet om det som har skjedd til fjernsynspublikummet, og så er det opp til publikum om de faller for det.

I serien, som har premiere 5. mai, sier Skarsgårds rollekarakter kjekt: – Men fan, det borde ju hete Clark Olofssons-syndromet.

Begrepet Stockholmssyndromet oppsto i kjølvannet av ranet på Norrmalmstorg i 1973 og handler om hvordan ofrene får sympati for gjerningsmennene. Eksperter diskuterer om det er reelt, en urban myte – eller politiets bortforklaring på sin elendige håndtering av gisseldramaet.

Syntes Bill var pen

Både Bill Skarsgård og regissør Jonas Åkerlund er svært fascinert av historien om Clark Olofsson, kalt «Sveriges første popgangster» – som selv om han ble frikjent for dette bankranet, likevel har tilbrakt mange årtier i fengsel for drapsforsøk, mishandling, ran og narkotikaforbrytelser.

Netflix-serien later til å helle mer mot det første, og langt mindre mot å være noe sosialrealistisk drama fra 70-talls-Sverige.

– Det sa Clark også, ler Bill Skarsgård så han rister. For hovedrolleinnehaver og serieskaper har begge møtt Clark Olofsson, i dag en fri mann på 75 år.

– Det var mest det at vi var så jævlig nysgjerrige, eller hva, Bill? lyder det fra Jonas Åkerlund, den svenske regissøren kjent for å ha laget musikkvideoer for Madonna, Roxette, Rammstein, Lady Gaga og Beyoncé. Men det tidligere Bathory-medlemmet Åkerlund sto også bak black metal-filmen «Lords of Chaos» fra 2018 viet norske Mayhem i tidlige år. Han sier til NTB:

– Vi sa at serien er vår versjon av ditt liv. Jeg vet ikke hva han synes, men han likte veldig godt at Bill skulle spille ham – for han synes Bill var både hyggelig og pen!

Angrer ikke en dritt

Faktisk satte Åkerlund som betingelse overfor Netflix at Bill Skarsgård skulle være med da han begynte prosjektet, som ble atskillig koronaforsinket. Bill Skarsgård medgir overfor NTB at han var noe i tvil.

– Det er utrolig smigrende. Jeg hadde ingen anelse om at jeg kunne gjøre en slik karakter, men selvtilliten til Jonas smittet over på meg, sier Bill Skarsgård, som i rollen som Clark spiller en fullstendig grenseløs rollekarakter – som ikke tar hensyn til noen.

Åkerlund funderte i starten på å bygge det på virkelige hendelser, men endte med å basere sin strømmeserie på Clark Olofssons selvbiografi «Vafan var det som hände». Men med en effektfull måte å la hans fortellerstemme fortelle om begivenheter som ikke stemmer med det seerne samtidig ser i TV-ruten, eller protestere på skildringen. Som i flashbackscenene som «Clark» byr på.

– Publikum får se dette, og gjøre sin dypere analyse. Det gjør Clark aldri, det er del av hans karakter. Det er ingen vekst i ham. Han lærer ikke en dritt, og det er en interessant karakter å spille, sier Skarsgård, mens Åkerlund legger til:

– Han angrer ingenting, han er grisefornøyd med sin karriere!

Goodfelles-inspirasjon

Inspirasjonen til hvordan de kunne la Clark – for det er slik man i Sverige gjerne omtaler den beryktede bankraneren, med fornavn – fortelle historien, kom fra to legendariske filmer.

– Våre referanser var «The Wolf of Wall Street» og «Goodfellas», som baserer seg på sanne historier og personenes selvbiografier. Filmene har voiceovers, der velfungerende sosiopater forteller fra hver sine verden. De er utrolig forførende, og jeg elsker begge filmene – særlig hvordan de slutter. Glamour, galskap og så kommer sluttakten, som er helt annerledes enn man hadde forventet, oppsummerer Skarsgård.

Og gjenskaper slutten av «Goodfellas», som i grunnen slutter der «Lilyhammer» begynte, for åpent Zoom-kamera.

– Da Jonas kom til meg og ville at jeg skulle gjøre rollen, gikk jeg inn på Wikipedia og leste Clarks biografi. Det var så mye galskap, hvordan kunne det ha seg at ingen hadde gjort noe med det tidligere? Det slutter aldri for ham – det er noe som gjør at interessen rundt ham aldri tar slutt. Jeg vet ikke om det er godt eller dårlig. Hans historie gjør meg målløs, den er noe av det sykeste jeg har hørt i mitt liv. Også det som faktisk skjedde er utrolig, sier Skarsgård.

Hatt egne traumer

Bill Skarsgård er en av skuespillernestor Stellans åtte barn, der alle unntatt ett er sønner og de fleste har prøvd seg foran kamera selv. I serien debuterer Bills halvbror Kolbjörn Skarsgård (11) for øvrig som den unge Clark.

Det later ikke til å være så mange fellestrekk mellom Bill selv og Clark i det som later til å være en privilegert oppvekst, undrer NTB. Da påpeker Bill Skarsgård at han har «sine egne traumer trass i min bakgrunn».

– Men for meg er det ikke så viktig å finne noen rød tråd i meg selv og Clark. Det jeg vil si, er at jeg under helt andre omstendigheter kunne blitt noe helt annet – det prøver jeg å minne meg selv om hele tiden, særlig når jeg snakker med unge, kriminelle mennesker. Jeg er ganske proaktiv, og jeg vet jo ikke hva denne typen psyke ville bragt meg under andre forutsetninger, i andre tider, sier han ærlig:

– Jeg avskydde å gå på skole, ikke likte jeg å følge reglene, og i et hardere klima kunne jeg nok søkt meg til noe annet. Det kommer an på omstendighetene. Det er lett å sitte og si at jeg ikke har gjort et eneste lovbrudd i mitt liv, når det har vært et enkelt liv – og et enkelt valg ikke å gjøre noe galt.

Fakta om «Clark»