Reggaekongens liv blir film

Innspillingene drar i gang til høsten, og rammen rundt blir London og Jamaica.

I et intervju sier regissøren Reinaldo Marcus Green at han ikke har lagt vekt på å finne en skuespiller med musikkfaglig bakgrunn i sin jakt på filmens Marley. Han sier ifølge The Guardian:

– Jeg var mest interessert i det skuespillerfaglige. Den samme tilnærmingen hadde jeg til «King Richard», de to unge skuespillerne som spiller Venus og Serena (Saniyya Sidney og Demi Singleton) hadde ikke noen idrettsbakgrunn å dra veksler på. Det handler om å være skuespiller – og om trening.

Ben-Adir har vi blant annet sett i rollen som Ben Younger i BBC-serien «Peaky Blinders». Green sier videre om hvorfor valget falt på ham:

– Jeg ble helt satt ut av audition-videoen hans. Den var utsøkt. Jeg måtte gå tilbake og se på tidligere ting han har gjort.

Det er for tiden usikkert om Kingsley Ben-Adir faktisk skal synge i filmen, mest sannsynlig vil det bli en blanding av stemmen hans og innspilt musikk, heter det i artikkelen. Der regissøren videre siteres på:

– Han kan aldri lære å spille som Bob i den korte tiden han har på å forberede seg til rollen. Men han kan lære om Bobs verden, bli kjent med miljøet, folkene, lære seg å holde en gitar samt hva det innebærer å være musiker.

Green har skrevet manuset til den kommende filmen sammen med Zach Baylin.