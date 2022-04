Kendrick Lamar slipper etterlengtet nyhet til fansen

Men nå meddeler rapstjernen at han slipper et nytt album, kalt « Morale & The Big Steppers», den 13. mai.

Det er NME som bringer nyheten om slippdatoen til det nye albumet.

Artistens forrige album, «Damn», ble Grammy-vinneren i klassen for beste rapalbum, og det fikk også unison anmelderros.

Kendrick Lamar er et av trekkplastrene til britiske Glastonbury når festivalen går av stabelen i sommer. Han skulle spilt på Roskilde somrene 2020 og 2021, men begge utgavene av den danske festivalen ble korona-avlyst. Så langt er han ikke blitt presentert som et av navnene til årets festival.

Kendrick Lamar slo igjennom i 2012 med albumet «Good Kid, M.A.A.D City».