Kina: Kuttet seks sentrale sekunder i nye «Fantastic Beasts»

Nærmere bestemt de konkrete referansene til et homofilt forhold mellom hovedkarakterene Albus Dumbledore – som norsk publikum kjenner som Humlesnurr – og Gellert Grindelwald, spilt av henholdsvis Jude Law og Mads Mikkelsen.

Replikkene som er kuttet er «because I was in love with you» og «the summer Gellert and I fell in love», som ifølge nettstedet News.com.au refererer til et tidligere kjærlighetsforhold mellom Humlesnurr og Grindelwald. Etter kuttingen fremstår det som om de har et nært forhold, men ikke noe mer.

Filmselskapet Warner Bros. har rykket ut med en uttalelse om at de som filmstudio «er forpliktet til å trygge integriteten til hver film de slipper ut», men at det noen ganger handler om å «gjøre nyanserte klipp for å reagere sensitivt på en rekke lokale markedsfaktorer». Warner Bros. hevder likevel at «ånden til filmen er intakt».

Harry Potter-forfatter J.K. Rowling gikk i 2007 ut og erklærte Albus Humlesnurr som skeiv og at han og Grindelwald hadde vært ungdomskjærester. Hun hadde imidlertid ikke skrevet det inn i Harry Potter-bøkenes handling, og i de to første «Fantastic Beasts»-filmene ble det ifølge nettstedet også kun hintet om dette.

I tredje film ut, som på norsk heter «Fabeldyr: Humlesnurrs hemmeligheter» skulle han omsider få komme litt mer ut av skapet – men altså ikke i Kina.