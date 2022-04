Her er påskekrimmen fra strømmetjenestene

Gjennom filmer som «No Country for Old Men» og «True Grit» har han preget moderne sjangerklassikere. Nå inntar Josh Brolin (54) Det ville vesten igjen. Forskjellen er at han med «Outer Range» debuterer innen strømmeformatet – og at serien flørter med science fiction.

Når NTB møter ham foran Prime Video-premieren 15. april, forteller Brolin at han hentet inspirasjon fra egen landsens oppvekst.

– Å krysse western med sci-fi er spennende, for jeg husker hvordan hodet mitt «eksploderte» da jeg leste Ray Bradbury og Isaac Asimov som barn, sier han.

– Jeg var en gårdsgutt som hadde vokst opp med hester, og plutselig opplevde jeg nye «farger» og «rytmer». Det var som å få høre blues for første gang når du kun har hørt klassisk. Du tenker: «Hva søren er dette?!»

Forsvinningsmystikk

«Outer Range» kretser rundt karakteren Abbott (Brolin), en værbitt cowboy og familiefar som har tøffe dager i Wyoming. Ikke bare er svigerdattera hans forsvunnet, og naboene grådige på eiendommen hans. For sikkerhets skyld oppdager han et tilsynelatende overnaturlig og bunnløst hull ute på jordene.

– Jeg gjorde narr av hullet mens vi spilte inn. Men faktum er at det er hva publikum har reagert sterkest på, hevder Brolin.

– Hva representerer hullet? Hvor går det – og hva betyr det? Beveger det seg fra ett sted til et annet? fortsetter han lurt.

– Det fascinerer fordi det er utenfor vår kontroll. Det blir som å studere et rotteeksperiment, men utført på menneskerasen. Når mennesker blir overrumplet på denne måten, det er da du får se hva de virkelig er laget av.

Vill Øst

Men tilbake til skumle ting, som ikke bare foregår på prærien denne påsken. HBO skuer eksempelvis østover med «Tokyo Vice» (8. april), som handler om en amerikansk journalist som legger seg ut med japansk mafia. Dramasatsingen er basert på Jake Adelsteins memoarbok ved samme navn, og lokker med fremadstormende Ansel Elgort i hovedrollen.

Den som ønsker seg noe mer lokalt og etablert, kan holde et øye med Netflix og TV 2 Play. Førstnevnte tjeneste spinner videre på et kjent dansk TV-fenomen med den politiske thrilleren «Borgen. Riket, makten og æren» (14. april).

Sistnevnte inviterer til en ny runde «Hamilton» (18. april) i vår egen Jakob Oftebros skikkelse, hentet fra svenske Jan Guillous litterære univers.

Og hvis du foretrekker virkeligheten, vanker det eksempelvis en brennaktuell dokumentar samme sted. «Ghislaine, Prince Andrew and the Paedophile» (11. april) risser opp historien om mediearvingen Ghislaine Maxwell og dennes koblinger til skandaliserte Jeffrey Epstein og britisk kongehus.