Ny runde av «Den tynne blå linjen» spilles inn

Til høsten er den handlekraftige gjengen tilbake i åtte nye episoder – og innspillingen vekker en viss oppstandelse i Malmö.

– Ofte kommer folk bort til oss, og spør: Hva har skjedd?, forteller produksjonsleder Molly Sjöwall i produksjonsselskapet Anagram.

For å unngå misforståelser sørger politisentralen i Malmö for løpende informasjon om hvor i byen innspillingen foregår. Og politibilene som lånes ut til TV-produksjonen, får pålimt store hvite papirark på sidene – slik at Malmö-folket ikke skal tro de møter på virkelig politi.

Fakta om «Den tynne blå linjen» Andre sesong med åtte nye episoder av politiserien er under innspilling.

Manuset er ved Cilla Jackert.

Regi: Anders Hazelius, Mikael Hansson, Maria Eriksson-Hecht og Sanna Lenken.

Skuespillere: Amanda Jansson, Gizem Erdogan, Per Lasson, Oscar Töringe, Anna Sise og Sandra Stojiljkovic.

I sesong to dukker det opp flere nykommere: De spilles av Robert Bengtsson, Johannes Lindkvist, Malou Marnfeldt og Mustafa al-Mashhadani.

Produksjonsselskapet Anagram produserer serien som vi her hjemme har kunnet følge på NRK.

SVT planlegger premiere på seriens sesong to høsten 2022.

Men ellers gjør man hva man kan for å skape en autentisk skildring av politiets hverdag. Politikonsulenter har vært med under manusarbeidet, og de er også på plass under store deler av hver ny innspillingsscene.

Ikke helt enkelt

– Jeg synes de bærer uniformen godt, sier politimann Magnus Björn-Bentzen, som er dagens politikonsulent.

Vi befinner oss i en røff bakgård på Universitetsholmen i Malmö, som denne dagen er gjort om til et innspillingssett, der det myldrer av statister i ettermiddagssolen. Jesse, Sara, Magnus og Faye er på oppdrag og sjekker bakgården etter at naboer har klaget på hasjlukt. De blir hånlig behandlet og bedt om å gå, noe de også gjør etter hvert.

– Rent skuespillerfaglig er det takknemlig å spille politi, det skjer noe med deg når du tar på deg uniform. Jeg kan ikke gå rundt som den «vanlige» Amanda – jeg har sko og belte som gir tyngde, sier Amanda Jansson – som spiller Sara.

Hun ble håndplukket til rollen allerede da hun gikk på Teaterhøgskolen i Luleå, og «Den tynne blå linjen» har definitivt satt litt ekstra fart på karrieren. At det skulle bli en politirolle som ga henne et gjennombrudd, liker hun godt.

–Jeg har alltid sett på «Beck» og «Wallander» og lekt politi nede i undergrunnen ved mammas hus. At jeg får spille politi nå, det var jo veldig passende, noe jeg har drømt om, sier hun.

Elsker Malmö

Også for Per Larsson, som spiller Jesse, har «Den tynne blå linjen» fått stor betydning karrieremessig. Han snakker med TT etter et titalls takninger av en scene der rollefiguren Jesse har tråkket i hundebæsj, til politikollegenes store fornøyelse.

I 20 år jobbet Larsson utelukkende på teaterscener. Men å bli filmskuespiller var det egentlige målet hans da han utdannet seg til skuespiller.

– Denne serien er nok det største jeg har vært med på, sier han. Og er særlig glad for at byen Malmö er satt på kartet i serien. Per Larsson, selv fra Österlen, har bodd 15 år i Malmö.

– Det handler om en by jeg kjenner veldig godt, en by som er svært kompleks. Mange ser ikke alt det positive, men jeg elsker virkelig Malmö.

Oscar Töringe, som spiller Magnus, trives også på settet. Han forteller at ekte politifolk forteller ham at «Den tynne blå linjen» er den beste politiserien når det gjelder det politifaglige.

– Selv har jeg nok hatt et veldig forenklet bilde av at politiet. Det sosiale arbeidet de gjør, og hvordan de på mange måter bærer samfunnet vårt og de svakeste, det fascinerer meg, sier han. Han legger til:

– Jeg tror ikke folk flest vet hvordan politihverdagen egentlig ser ut. Vi skildrer det på en måte som er så nær virkeligheten som mulig – noe jeg tror mange liker.

Han tror også serien har en mer universell appell.

– Vi berører mange allmennmenneskelige temaer, som du slett ikke trenger å være politi for å føle deg truffet av, sier han avslutningsvis.