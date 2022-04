Etter et uventet brudd, møtte Gøran veggen. Dette er hans råd til andre

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i elleve år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 32 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode #161: Gøran fra Trondheim gjester denne uken. Han vil at menn skal snakke mer om følelser og fortelle andre at de ikke har det bra. Selv møtte han veggen i 2020. Han har lært mye siden den gang. Gøran mener at en god start er unngå alkohol når du sliter som mest.

Lytt til podkasten og tidligere episoder på Spotify eller iTunes nå!