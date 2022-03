«House of the Dragon» har fått premieredato på HBO Max

Den ti episoder lange serien blir å se på HBO Max.

Handlingen utspiller seg 200 år før hendelsene i «Game of Thrones», og tar for seg Targaryen-slekten slik George R.R. Martin skildret den i 2018-boken «Fire & Blood». Nærmere bestemt begynnelsen til slutten på House Targaryen – med det som ledet frem til borgerkrigen kjent som «Dance of the Dragons».

Martin er selv om bord som medskaper og eksekutivprodusent.

I sentrale roller ser man Paddy Considine («The World's End», «The Outsider») som kong Viserys Targaryen, beskrevet som en varm og snill mann som er valgt til konge av et rådsmøte i Westeros.

Broren prins Daemon Targaryen, en stor kriger, dyktig dragerytter og nestemann i arverekken til tronen, spilles av Matt Smith («The Crown», «Dr Who»).

Olivia Cooke («Ready Player One») gestalter Lady Alicent Hightower og Emma D'Arcy («Missbehaviour») spiller prinsesse Rhaenyra Targaryen, eldstebarnet til kong Viserys.