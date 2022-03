Lager oppfølger til «I blanke messingen»

En britisk lavbudsjettfilm, om en gjeng gruvearbeidere som prøver lykken som mannlige strippere, tok verden med storm for 25 år siden. Nå samler skuespillerne fra filmen seg igjen, for å spille inn fortsettelsen. Serien, som skal telle åtte deler, skal inn i utbudet til strømmetjenesten Disney+, melder The Guardian.

Nesten hele originaloppsetningen, inkludert Robert Carlyle i hovedrollen, er med på en ny runde.

Manuset skrives av Simon Beaufoy, som også skrev manuset til originalfilmen. Og det gikk riktig bra da han skrev manuset til «Slumdog Millionaire», der det vanket en manus-Oscar på Beaufoy.

Den kommende serien skal følge rollefigurenes opp og nedturer i hverdagen.

– Vi er utrolig glade for å få gjenforene skuespillerne og ser fram til å vise fram en kaotisk gjeng som også inkluderer barn, barnebarn, kjæledyr og andre – for å se hvordan livet ser ut i Sheffield 25 år senere, sier Beaufoy til The Guardian.

«The Full Monty» ble så populær at fortellingen siden havnet i både bok-, teaterstykke og musikal på Broadway og West End.