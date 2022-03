Ny sesong for «Sex og singelliv»-oppfølger

Oppfølgerserien «And Just Like That …» får nemlig også en oppfølger – det blir en sesong to, bekreftes det på seriens sosiale medier-kontoer.

Den første sesongen var HBO Max sin mest suksessrike serie hittil, melder strømmetjenesten. For selv om mange var kritiske til flere ting ved serien – som har Sarah Jessica Parker i hovedrollen som Carrie Bradshaw – var seertallene jevnt høye.

– Vi gjorde noe som er vanskelig å gjøre, vi tok noe folk kjenner og gjorde noe nytt ut av det, har serieskaperen Michael Patrick King uttalt til Variety.

Original-serien «Sex og singelliv» ble sendt fra 1998–2004. I desember i fjor var det klart for sesongpremiere på oppfølgerserien. Når det er duket for premiere på sesong to av denne, er så langt ikke kjent.