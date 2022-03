«Squid Game»-stjerne tilbake – muligens som tvilling

Rollebesetningen kommer da i stor grad til å bestå av nye skuespillere ettersom så godt som alle karakterene døde i den første sesongen. Men med ett – eller muligens to – unntak: Thrillerseriens store kvinnelige stjerne, Jung Ho-Yeon. Hwang Dong-Hyuk avslører at det kan være snakk om å bringe henne tilbake - for en helt ny rolle.

– La oss si at det kanskje dreier seg om en tvillingsøster, sier han i et intervju med NME.com.

I et tidligere intervju med den sørkoreanske TV-stasjonen KBS har regissøren tidligere uttalt at også skuespilleren Lee Jung-Jae kan få en fremtid i sesong to.

«Squid Game» handler om en gruppe ulykkelige personer med stor gjeld som konkurrerer i barnlige – men dødelige – leker, for å vinne penger. Serien har satt seerrekorder for Netflix over hele verden.