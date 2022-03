Slik gikk det med trønderne i kveldens «The Voice»

Fredag kveld rullet andre duell-runde av konkurransen over TV-skjermen, og som i forrige program var det også denne gang tre trønderske deltakere blant duellantene.

Øyvind Weiseth (28) fra Halsa, bosatt i Trondheim, Audhild Høivik (21) fra Rissa, bosatt i Kristiansand og Emma Wik (20) fra Trondheim, bosatt i Levanger inntok scenen.

Espen Lind om Øyvind fra Trondheim - Du spilte til meg Alle fire mentorene på The Voice reiste seg og klappet for Øyvind Weiseth fredag.

Matoma: - Det var stort

Første trønder ut for kvelden, Øyvind Weiseth, duellerte med Marianne Sørensen Berg (39) fra Ås. De sang Cat Stevens-låta «The First Cut Is The Deepest».

- Det var en veldig sterk prestasjon av begge to, men jeg hadde et ekstra godt tak på Øyvind. Det var stort, var tilbakemeldingen fra Matoma etter fremføringen. Samtlige av mentorene ga skryt til begge deltakerne.

Til slutt valgte Øyvind og Mariannes mentor, Espen Lind, å ta med seg Øyvind videre i årets jakt på Norges beste stemme.

- Det er umulig å sammenligne dere som sådan. Det er bare en av dere jeg kan ta med meg videre. Den jeg tror jeg kan hjelpe aller mest med å komme videre i «The Voice», sa Espen Lind.

Spenning med trønderduell

Audhild Høivik og Emma Wik endte opp med å måtte duellere mot hverandre fredag kveld. De sang låta «Vi lovar» («Besvärjelse») av Oscar Danielson og Eva Weel Skram.

- Det der var fenomenalt. Det var veldig fint, og godt levert av begge to, sa mentor Espen Lind etter fremførelsen, med en tydelig rørt Matoma i TV-ruta.

- Dette var sterkt. Det var et bilde som ble tegnet, jeg ble helt betatt, la Matoma til, og sa at stemmen til Emma gjorde at han fikk gåsehud nedover ryggen.

Til slutt valgte Espen Lind å ta med seg Emma videre. Men, håpet var ikke ute for Audhild. Toget har nemlig ikke gått dersom man ikke blir valgt videre av sin egen mentor. I duellfasen er det nemlig slik at de andre mentorene kan «stjele» deltakeren som ikke går videre.

Og dét valgte Ina Wroldsen å gjøre - i siste liten.

- Det er greit å sove på jobb en gang, det er ikke greit å sove to. Jeg synes at det du leverte her i dag - du hadde meg fra første linje. Jeg synes du har en klar og nydelig stemme og du har en evne til å fortelle en historie. Jeg liker å se på deg synge, it's a package! Jeg er in, sa Wroldsen.

Etter to av fire duell-program er det dermed fem trønderske deltakere med videre til neste runde. Forrige fredag gikk Ane Marit Hølås (28) og Erlend Engh Johnsen (31) videre.