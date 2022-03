Amanda Tenfjord slipper Hellas-bidraget etter «massiv etterspørsel»

«Die Together» er låttittelen, og Amanda Tenfjord lover «noe fresht og unikt» når hun skal fremføre den på Eurovision-scenen i Torino i mai. Sangen skrev hun i fjor sommer sammen med Bjørn-Helge Gammelsæter, som hun har samarbeidet med om det som skal bli debutalbumet. Den gis ut via Propeller Recordings.

– Vi brukte én dag på å skrive tekst og melodi, og ca. et halvt år på å produsere den ferdig. Jeg elsker låten, og føler virkelig den viser hvem jeg er, samtidig som den passer inn i Eurovision. Jeg har sett på Eurovision hvert år siden jeg var liten, og jeg elsker det, sier Tenfjord, som sier hun har et «godt team som jobber beinhardt».

Melodi Grand Prix med historisk dårlige seertall 737 000 seere fikk med seg lørdagens finale i Melodi Grand Prix på NRK. Det utgjør en nedgang på 373 000 seere fra fjorårets finale.

– Kan fremstå heftig og trist

– Alle støtter mine visjoner når det kommer både til det musikalske og visuelle, noe jeg tror er veldig viktig, sier Tenfjord, som gleder seg til å representere Hellas med en låt hun er stolt av.

Tenfjord ville i sitt Eurovision-bidrag si noe om det å vite at begge skal leve videre uten å være del av hverandres liv, som hun mener er «kanskje en av de verste følelsene».

– Og i det øyeblikket virker det som den eneste måten man kan unngå det på er om begge bare rømte fra hele greia sammen. Det kan jo fremstå veldig heftig og trist, sier hun om temaet.

Far fra Hellas

Egentlig heter den norske låtskriveren, artisten og medisinstudenten Amanda Klara Georgiadis Tenfjord, har en far som er fra Hellas og snakker flytende gresk.

Etter at det i desember i fjor ble offentliggjort at hun stiller for Hellas, har det ifølge pressemeldingen fra hennes management vært et enormt trykk rundt den norsk-greske artisten:

«Interessen har eksplodert, ikke bare i det særdeles Eurovision-interesserte Hellas hvor hun på kort tid har blitt rikskjendis, men også fra resten av Europa raser det inn med meldinger og ulike henvendelser», heter det videre.