«Kjærlighet gjør blind» slår an – serieskaperen tester nytt konsept

Nå melder strømmetjenesten at programskaperen Chris Coelen, og produksjonsselskapet Kinetic Content, er aktuelle med en ny serie med beslektet tema – og at nyskapningen snart er premiereklar.

Serien har fått tittelen «The Ultimatum: Marry Or Move On», og her følges seks par som går i giftetanker. Et eksperiment på åtte uker går i gang, der de til slutt altså må ta valget: Skal de gifte seg – eller gå videre. Som en ekstra tvist må partene også velge seg en potensielt ny partner blant de andre deltakerne – og slik få et glimt av en alternativ framtid, skriver E! Online.

Sesongen, som etter planen skal på lufta allerede i april, består av ti episoder og ledes av Vanessa og Nick Lachey – som også leder «Kjærlighet gjør blind».

Første sesong av «Kjærlighet gjør blind» ble en av de mest sette seriene på Netflix etter premieren i 2020. I februar i år var det klart for runde to av datingserien der folk blir kjent, uten å se hverandre – og der noen ender opp med å gifte seg.