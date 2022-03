Uvanlig post på Twitter: – Vi gjør ikke dette særlig ofte

I helgen ble det lagt ut en post på «The Simpsons» offisielle Twitter-konto som viser tegneseriefamiliens Homer, Marge, Bart, Lisa og babyen Maggie med blå og gule ukrainske flagg – og en tekst med hashtager som #TheSimpsons #Simpsons #Ukraine.

Al Jean, som er eksekutivprodusent for «The Simpsons», sier ifølge Deadline at det å lage politiske illustrasjoner ikke er vanlig i seriens repertoar, men at den russiske invasjonen av Ukraina er et passende unntak.

Slik vurderer du informasjon om krigen i Ukraina Det flommer over av nyheter om Russlands invasjon av Ukraina. I krisesituasjoner kan det være ekstra vanskelig å vite hva som er sant og ikke. Her får du noen gode tips.

– Vi gjør ikke dette særlig ofte, bare svært sjelden når er det er noe … ekstremt viktig for en sak som ikke kan være større enn dette, sier Jean til nettstedet.

Tegningen av Homer og familien med flagg er utført av animatør og regissør David Silverman, som har vært om bord siden «The Simpsons» så dagens lys i 1989, og han gjorde det i samarbeid med seriens produsent Jim Brooks og serieskaper Matt Groening og Al Jean.

– Meningen er å vise at vi bryr oss om det som skjer og har enorm sympati for det ukrainske folk og ønsker at dette skal stoppe, avrunder sistnevnte.