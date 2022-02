Hvorfor er det fortsatt så vanskelig å få tak i en Playstation 5?

I fjor høst uttalte IBM-sjefen, Arvind Krishna at han trodde spådommene om en løsning på microchip-mangelen i løpet av 2022 var altfor optimistiske.

– I slutten av 2022 vil problemet bare være løst hvis etterspørselen går ned.

– Jeg tror det er mer sannsynlig at problemene vil være løst i 2023 eller 2024, sa han til nettstedet CRN i oktober i fjor.

– Beklager at kunder har måttet vente så lenge

Til Aftenbladet sier kommunikasjonsansvarlig i Komplett, Kristin Hovland følgende:

– Basert på informasjonen vi har fått fra Sony på nåværende tidspunkt bør vi klare å levere alle forhåndsbestilte konsoller i løpet av første kvartal i 2022. Dette kan endre seg etter Sony sin produksjonsevne, sier hun.

Før hun legger til:

– Vi beklager at våre kunder har måttet vente så lenge, dessverre er etterspørselen så stor at Sony ikke klarer å levere nok konsoller, og vi tror dette problemet vil vedvare.

– For Microsofts Xbox er situasjonen langt lysere, og vi får jevnlig inn varer. Samlet sett er etterspørselen etter konsoller fortsatt langt større enn tilbudet.

Hovedårsakene

Vi har ramset opp noen av hovedårsakene til at det fortsatt er vanskelig å kjøpe seg en ny spillkonsoll:

MICROCHIPPER:

Det aller største problemet og naturligvis sakens kjerne.

I starten på pandemien ble etterspørsel for mer avanserte microchipper høyere, i takt med et økende behov for teknologiske løsninger når vi ikke lenger kunne møtes fysisk.

Bilindustrien har også gjort et stort innhogg i microchip-industrien, med et større behov for leveranser til nye autonome systemer på biler som rykker stadig nærmere å bli førerløse.

Hovedvekten av microchip-produksjonen foregår i Asia, nærmere bestemt Taiwan og Sør-Korea. Det gjør leveranseflyten noe usikker, all den tid mye avhenger av at disse landene får levert varene.

ETTERSPØRSEL:

Definitivt ikke irrelevant i den store sammenhengen.

Både Microsoft og Sony slapp sine respektive spillkonsoller med få dagers mellomrom, hvilket naturligvis brakte med seg en stor etterspørsel mot slutten av 2020.

Nintendo slapp nylig sin oppgraderte versjon av 2017-konsollen, Nintendo Switch, den ettertraktede Nintendo Switch OLED, som også har vært med på å bringe med seg høyere etterspørsel.

På toppen av konsollkrigen er det også stadig voksende interesse for PC og skjermkort.

SCALPERS:

En faktor som også har vært med på å strupe tilgjengeligheten av de allerede få konsollene på markedet, er såkalte «scalpers».

Dette er mennesker, eller roboter, som kjøper inn produkter, ofte i store kvanta, for så å selge varene igjen til en høyere pris.

Kilder: Uk.pcmag.com, news.sky.com, finance.yahoo.com, crn.com.