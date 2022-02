Millioner så den nye «Maktens ringer»-traileren første dagen

Da hadde den minuttlange traileren også blitt vist under søndagens Super Bowl-sending på amerikansk fjernsyn. Seerne får i traileren det første glimtet av Midgards andre tideverv, «før kongen, før brorskapet, før Ringen», heter det i innledningen.

Man får også se glimt av skuespillerne, som er Robert Aramayo som den unge Elrond, Owain Arthur, Kip Chapman, Morfydd Clark – som spiller en ung Galadriel, Ismael Cruz Córdova, Will Fletcher, Markella Kavenagh, Sophia Nomvete, Charlie Vickers, Benjamin Walker og Daniel Weyman.

Historisk siste dans ved Katta: - Vi har mange gode minner Elevene ved danselinja på Trondheim katedralskole tar en aller siste runde på dansegulvet, før de flytter til ny skole.

Om handlingen heter det fra Amazon Studios at den foregår tusenvis av år før historiene i J.R.R. Tolkiens Hobbiten og Ringenes Herre» – og vil ta seerne «tilbake til en epoke der stormakter ble smidd, kongedømmer reiste seg til ære og falt i ruiner, usannsynlige helter ble testet, håp hang i den tynneste tråd, og en av de største skurkene som noen gang strømmet fra Tolkiens penn truet med å dekke hele verden i mørke».

Men allerede på forhånd er meningene delte om det som er i vente, siden serieskaperne J.D. Payne og Patrick McKay har fortalt at de komprimerer hele tidslinjen – slik at Tolkiens historiefortelling, som i originalen spenner over tusenvis av år, nå foregår samtidig. Det er ikke blitt tatt nådig imot av bokfansen, men Payne og McKay er klare i talen:

– Hør her, det er kanskje noen fans som ønsker at vi lager en dokumentar om Midgard, men vi vil fortelle en historie som forener alt sammen, uttalte de til Vanity Fair.

Nye Gucci-fortellinger på vei Få måneder etter premieren på Ridley Scotts «House of Gucci» – kinofilmen med Lady Gaga – er både en TV-serie og en dokumentar om den myteomspunne familien på tegnebrettet.

Premieren for «Ringenes Herre: Maktens Ringer står på Prime Video 2. september. Blant de tre regissørene finner man svensk-franske Charlotte Brändström.