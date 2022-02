«Lunch» går til skjermen

TV 2 har ti nye humordramakonsepter på gang, og kommer i 2022 med serier som blant annet «Kasko» med Jonis Josef – og en ny sesong av «Kjære landsmenn», melder kanalen.

Et av de nyeste prosjektene er en humorserie som tar utgangspunkt i den kjente tegneserien «Lunch».

Kinofilmen «Michael» lover å gi «et dypt portrett av den kompliserte mannen som ble kongen av pop» Den kommende biografiske kinofilmen «Michael» lover å tegne «et dypt portrett av den kompliserte mannen som ble kongen av pop» – og lages i samarbeid med Michael Jacksons etterlatte.

«Nå tar «Lunch» steget over til dramaverdenen. Børge Lund har sammen med The Oslo Company utviklet en humordramaserie basert på at stripene blir levende – og karakterene får kjøtt på beina», heter det i pressemeldingen.