«Yellowstone»-skaperen har mange nye serier på gang

Etter suksessen med «Yellowstone»-serien, der fjerde sesong rundet av til rekordtall nå i januar med Kevin Costner i hovedrollen, kom prequelen «1883» med Sam Elliott, Tim McGraw og Faith Hill.

Snart kommer ny «Yellowstone»-serie - med disse stjernene i hovedrollene TV-serien «Yellowstone» er blitt en av verdens mest populære TV-serier. Nå kommer forhistorien om familien Dutton, en såkalt prequelserie får premiere 10. januar.

«1883» ble nå i januar den største premieresuksessen hittil for strømmetjenesten Paramount+. Å se er også «Mayor of Kingstown» med Jeremy Renner, der det blir en andre sesong ifølge Business Insider, som har laget en Sheridan-oppsummering:

Nok en «Yellowstone»-spin-off er «6666», viet Texas-ranchen som figurerte i fjerde sesong. Den er ifølge nettstedet på gang – i likhet med den Sheridan-produserte serien kalt «Bass Reeves», viet den første svarte, amerikanske Deputy US Marshal. Der er David Oyelowo aktuell i tittelrollen.

«Land Man» er tittelen på nok en Sheridan-serie, der man angivelig forhandler med Billy Bob Thornton om å spille hovedrollen. Ideen er hentet fra en Texas Monthly-podkast viet oljebransjen.

Sylvester Stallone er aktuell som New York-mafiosoen som flytter til Midtvesten i «Kansas City», en serie som Sheridan er produsent for.

Taylor Sheridan er også involvert i serien «Lioness», om kvinnelige marinesoldater der det sies at både Zoe Saldana og Nicole Kidman er rolleaktuelle i tillegg til Jill Wagner, som er serieskaperen.

Og nå har Fox plukket frem filmen «Hell or High Water» fra 2016, som Taylor Sheridan skrev det Oscar-nominerte manuset til – og akter å lage serie av den også, melder Variety. Historien utspiller seg i ranchmiljø vest i Texas, som forsøkes plyndret av en nådeløs oljemagnat. To brødre kjemper for å beholde familieeiendommen – ved hjelp av bankran.