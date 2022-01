Nedtrapping for Netflix-utfordrer

I en Twitter-melding annonserer forretningssjef hos Youtube, Robert Kyncl, at de vil nedskalere store deler av sitt «originale» innhold, programmer som er laget eksklusivt for Youtube og lagt bak betalingsmur. Det skriver blant andre The Verge.

An update on YouTube Originals: pic.twitter.com/PixhgZ2yhU — Robert Kyncl (@rkyncl) January 18, 2022

I praksis høres det ut som de kommer til å legge ned hele tilbudet med unntak av initiativene kalt Black Voices og YouTube Kids, skriver Tek.no.

Det kan likevel hende at produksjonene vil bli å finne andre steder, som Youtube Original-serien Cobra Kai, som nå finnes hos Netflix.