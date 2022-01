Nå koronarammes amerikanske TV-produksjoner igjen - flere innspillinger satt på vent

Nå er det omikronvarianten som herjer i Hollywood, melder Deadline.

- Alt er bare rot, folk får stadig covid, sier en kilde i produksjonsapparatet til nettstedet.

Innspillingen av actionserien "NCIS" er satt på midlertidig pause etter en positiv test i boblen man har laget rundt skuespillerne og dem som interagerer med dem. Ifølge Deadlines kilder skal det dreie seg om en skuespiller.

Spinoffserien "NCIS: Hawaii" går igang med sin innspilling neste uke etter julepausen, selv om kilder ymter om at også den kan bli utsatt nå som smittetallene skyter til værs. Allerede har "NCIS: LA" utsatt sin produksjonsstart i 2022 til februar for sikkerhets skyld. Kanalen CBS har nok episoder i "banken" til at sesongen ruller og går uten avbrudd, skriver Deadline videre.

Disney har utsatt sin produksjonsstart på nyåret til 10. januar, mens Amazon Studios har utsatt innspillingen på noen serier til 10. januar, andre til 17. januar - mens enkelte har hatt oppstart som planlagt denne uken. Studioer som Universal, Warner Bros. TV, CBS og Netflix har prøvd å holde timeplanen, og bare utsatt innspillingen en dag eller to når positive prøvesvar har dukket opp.

Warner Bros- TV skal ha hatt 13 covidtilfeller på sine produksjoner, Sony Pictures tre, og det har vært tre separate utbrudd på Universal Studios med 15 smittede, ifølge oversikten til LA County Health Department.

Deadline skriver at det ventes flere forsinkelser og nedstenginger for Hollywoods fjernsynsproduksjoner i kjølvannet av omikron. Det rammer hardt, fordi TV-seriene gjerne spilles inn like før de skal vises.