Dokumentar om 90-tallsfenomenet Anna Nicole Smith på gang for Netflix

Og Anna Nicole Smith er altså sexsymbolet og Playboy-modellen som skapte stor debatt i Norge i 1993 da hun figurerte lettkledd på H&M-plakater. Datidens forbrukerombud mente reklamen var kjønnsdiskriminerende, likestillingsombudet at bildene av Smith fremstilte kvinner på «en krenkende og nedsettende måte» – mens atter andre mente plakatene var trafikkfarlige.

Hun skapte ifølge Variety flere overskrifter da hun gifter seg med en 89 år gammel oljemillionær, og fant veien til å bli realitystjerne på kanalen E! i «The Anna Nicole Show» – samtidig som tabloidavisene skrev endeløst om rettssaken for å få arve mannen, rusavhengighet, farskapssaker om datteren og sønnens brå død.

Nå lover Netflix en rørende, følsom, men urokkelig dokumentar som vil vise nye sider av livet til Anna Nicole Smith. Hun døde brått i 2007 av en utilsiktet overdose, bare 39 år gammel. Den foreløpig navnløse dokumentaren vil ha fokus på hennes innflytelse på popkulturen.

– Jeg nærmet meg Anna Nicoles historie som en episk mysteriefortelling. Hvordan kunne noen med så mye karisma og iøynefallende skjønnhet, med verden for sine føtter, falle så dypt – så raskt? Dette føles som tidspunktet for å se på nytt på livet til enda en vakker, ung kvinne som fikk livet sitt plukket i filler og ødelagt av vår kultur, sier regissør Ursula Macfarlane, som kaller Anne Nicole Smith for «en av de mest misforståtte kvinnene i vår tid».

Anna Nicoles datter Dannielynn, da 14 år, stilte i 2020 opp i en spesialutgave av TV-programmet «20/20» med tittelen «Tragic Beauty». Der fulgte hun i den avdøde morens fotspor rundt i USA sammen med faren Larry Birkenhead. Sammen var de også å se i 2013-filmen «Life After Anna Nicole: The Larry & Dannielynn Story».