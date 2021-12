Natalie: - Du passer ikke inn i noens nyttårsplaner når du er voksen og singel

Den nyeste episoden av Trd.bys egen podkast, Singelkrisa, er ute nå!

Programleder Marie har vært singel i elleve år. Presset om mann, barn, egen bolig er stor. Er det galt å være 32 år og singel? I så fall, hva har hun gjort galt?

Episode #148: Marie og ukens gjest Natalie (27) tar for seg singelåret og den berømte nyttårsfeiringa som singel. Har vi noe sted å være? Blir vi single utelatt, igjen? Hva om noen ikke har en fast gjeng å feire med? For noen kan dette være en svært ensom dag. Og er det så lurt å ha et nyttårsforsett om å skaffe seg en kjæreste?

