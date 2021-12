2022 blir det store Batman-året – med Michael Keaton, Ben Affleck og Robert Pattinson i kappe

Michael Keaton spilte Bruce Wayne alias Batman i de to Tim Burton-regisserte filmene «Batman» (1989) og «Batman vender tilbake» (1992).

Nå er det på med kappen og Batman-hetten igjen for skuespillerveteranen, men riktignok i birollesammenheng, melder Variety:

«Batgirl», som skal få premiere i løpet av 2022 på HBO, handler om Barbara Gordon, datteren til politisjef Gordon i Gotham City. Hun spilles av Leslie Grace. Samme år melder også den nye DC Comics-filmen «The Flash» seg – og også der dukker Keaton opp som Batman.

To returnerer som Batman i samme film?

Michael Keaton avslørte nylig at han har vært nysgjerrig på sin gamle rolle, men at det tok sin tid før han var klar til å spille Batman på ny.

– Det må være bra, og det må ha en årsak, sa han til Variety.

Interessant nok står også Ben Affleck, som spilte Batman i 2016-filmene «Batman v Superman: Dawn of Justice» og «Suicide Squad», på rollelisten til «The Flash» – også han som Batman.

Batman-debutant

Og går alt som det skal, så blir det enda mer Lynvingen på kinolerretene til neste år, da med Robert Pattinson som den dystre superhelten.

«The Batman», med regi av Matt Reeves, har vært koronarammet – men innspillingen skal være i boks og premieren satt til 4. mars neste år. . Bak står Warner Bros, og to oppfølgere og to spinoffserier for HBO Max skal være under planlegging.