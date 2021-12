Sparkes fra TV-serie etter anklager om seksuelle overgrep

Noth blir å se i en kommende episode som allerede er innspilt, og i eventuelle repriser av eldre avsnitt. Men utover det er han ikke «lengre delaktig i produksjonen».

«Mr. Big» beskyldt for seksuelle overgrep – er ikke under etterforskning To kvinner har rettet anklager om seksuelle overgrep mot skuespilleren Chris Noth – å se som Mr. Big i den nye TV-serien fra «Sex og singelliv»-universet. Men ifølge Deadline er han ikke under etterforskning.

Etter at Hollywood Reporter kom med en omfattende avsløring der to kvinner forteller anonymt om sine møter med skuespilleren, og hevder at han utsatte dem for seksuelle overgrep i 2005 og 2014, ble han også droppet av sitt agentbyrå som ikke ville ha ham som klient mer.

Nå har også «Sex og singelliv»-kollegene Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon og Kristin Davis kommet med en felles uttalelse , som de delte på Instagram-kontoen til Nixon. De tre er å se i TV-serien «And Just Like That», der Chris Noth også medvirker som rollekarakteren Mr. Big i første episode.

– Vi er svært triste over å høre anklagene mot Chris Noth. Vi støtter kvinnene som har stått frem og delt sine vonde opplevelser. Vi vet at det må være en veldig vanskelig ting å gjøre, og vi berømmer dem for det, skriver skuespillertrioen.

Chris Noth har hele tiden benektet anklagene.