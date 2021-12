I alt syv av «Megahit»-låtene er å finne igjen på strømmetjenestens topp 50-liste over norske sanger.

– At det skulle komme såpass mange store hits ut av programmet, overgår forventningene, medgir sier TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen-

Nyeste låt ut er «Når julefreden senker seg», som ble fremført sist helg i TV 2-serien av Truls Svendsen og hans samboer Charlotte Smith. Ifølge kanalens pressemelding troner den nå på førsteplass på Spotifys norske topp 50-liste.

Disse kjendisene skal lage «Norges nye megahit» Seks kjendiser skal kjempe om å lage Norges nye landeplage nå i høst.

Truls Svendsen kaller det selv «fantastisk og absurd» at låten gjør det så bra.

– Det er veldig stas at folk der ute liker låten så godt, og at det lyttes så mye til den i de tusen hjem. Folk skriver mye direkte til oss, og tilbakemeldingene har vært enormt fine. Folk skriver at de sitter hjemme og gråter til den, forteller programlederen og komikeren i en uttalelse.

Han kom inn som utfordrer i tredje program ut av «Norges nye megahit», der seks kjendiser prøver å knekke koden for hvordan man lager en landeplage, assistert av det TV 2 kaller «noen av landets beste artister og produsenter».

Helene Olafsens låt «Ludvig Daae» inntok også førsteplass etter første utgave av realityserien, slik «Når julefreden senker seg» nå har klart. Også inne på 10 på topplass på listen er Oskar Westerlin med «God jævla jul» på syvendeplass og Martine Lunde med «Fuckboy» på niende. Lørdag denne uken sendes finalen.