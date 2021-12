Norske humorserier og mye dating: Slik blir TVNorge-våren

Tuva Fellman er tilbake med en ny runde «Naked Attraction Norge», det blir nye kleine øyeblikk i «Første date» – og Linni Meister er klar for romantikk i «Linni søker drømmeprinsen», fremgår det av pressemeldingen.

I tillegg dukker det opp to nykommere på feltet: «Love IRL» beskrives som et slags dating-for-nybegynnere-program, mens «Grenseløs kjærlighet» er en dokumentarserie om nordmenn som allerede har funnet kjærligheten – men i en helt annen del av verden.

Her er «Hjem til jul»-skapernes nye juleserie Dennis Storhøi som rasende crooner er et av høydepunktene når en ny juleserie, i skjæringspunktet mellom drama og komikk, melder seg.

– Bare for å toppe alt dette, feirer vi at det er 50 år siden straffelovens paragraf 213 ble opphevet og det ikke lenger var kriminelt å leve som homofil. Det gjør vi med dokumentaren «UT», som oppsummerer Norges homohistorie fra 1972 fram til i dag. Redaktør Sarah Natasha Melbye lar mer enn 50 kjente nordmenn fortelle, både folk som har vært med på å forme historien og folk som har fått sine liv direkte berørt av endringene som har skjedd, sier programdirektør Magnus Vatn.

Humor – og mørkt drama

Discovery satser videre på humor, og det blir ny runde med «Kongen befaler». Her dukker blant andre Harald Eia og Martin Lepperød opp, mens Solveig Kloppen tar steget inn som programleder i «Alle mot alle» sammen med Jon Almaas.

Videre blir det nye runder med «Aldri voksen», «Basic Bitch », «Neste sommer» og Thomas Giertsens «Helt perfekt».

En av TVNorges største seersuksesser fornyer seg: I «71 grader nord – team» skal nemlig kjendiser kjempe i tospann, heter det i pressemeldingen.

– Vi fortsetter også å utforske drama-sjangeren og slipper en serie som forteller en kjærlighetshistorie i en uvanlig og mørk setting. «Alt du elsker» handler om en jente som forelsker seg i en gutt som er i ferd med å bli radikalisert, sier Vatn videre.

«Beforeigners» fremvandrer videre – og slipper Jack the Ripper løs i Oslo I andre runde ut med «Beforeigners» begynner Jack the Ripper tilsynelatende å herje i Oslos mørke bakgater. Det kom overraskende på hovedrolleinnehaverne Nicolai Cleve Broch og Krista Kosonen.

Ekstrem livsstil-ending

– Martin Johnsrud Sundby programlederdebuterer, når han får i oppgave å få en gjeng med kjendiser i form ved hjelp av en ekstrem livsstil-endring i «16 ukers helvete», sier han.

I den mer livsnytende enden av skalaen gjør Ronny Brede Aase Discovery-debut og tar med seg utvalgte kjendiser til selveste matparadis: Det blir ekte italiensk mat i «Den store matfesten – Toscana».

Høye terningkast til NRKs nye julekalender «Kristiania Magiske Tivolitheater» har virkelig funnet juletonen med sin skildring av fattigunger for 100 år siden.

For aller første gang har politiavdelingen Tango i Oslo sagt ja til at det lages TV-dokumentar av arbeidsdagen deres. «De patruljerer veiene og sjøen for å gi folk trygghet, og de rykker ut når det varsles om noe mistenkelig eller om ulykken er ute», heter det om denne nyskapningen på dokumentarfronten.