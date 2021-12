Høye terningkast til NRKs nye julekalender

Mens hovedpersonen i «Kristiania Magiske Tivolitheater» er Luka, som vokser opp i fattigstrøket rundt Vika – og forviller seg inn i tivoliteatrets magiske verden, vanker det også en barnebok fra samme tid og samme sted fra Kjetil Indregard.

«Tikkens jul» er en såkalt adventsbok i 24 kapitler, og forteller historien om lamme Tikken – som er nabojente med TV-seriens Luka, der det ikke var så mye plass til hennes historie. I boken ferdes rundt i Kristianias gater i en kjerre trukket av hunden Nansen.

Både «Kristiania Magiske Tivolitheater», der Atle Knudsen er regissør og serieskaper, og «Tikkens jul» har fått tomlene opp og høye terninger fra anmelderne.

«Suveren julefortelling», skriver Bok365 om boken, mens NRK-julekalenderen blir kalt «storslått adventsmagi» av Aftenposten og Dagbladet mener «julestemningen er sikret med nostalgisk julemagi i klassisk kalenderformat».

– Fikk det til

– Bare VG hadde en firer, konstaterer Indregard med glimt i øyet. Selv så han de første fire episodene av «Kristiania Magiske Theater» sist helg.

Les Adresseavisens anmeldelse: Julekalender med sosial brodd (+)

– For meg som forfatter er det gøy å se det ferdig. Man holder intenst med et så stort prosjekt i flere år, og så har du veldig lite med det å gjøre lenge – når regissørene holder på med sitt, sier Indregard, som tidligere bare hadde sett klipp. Nå fikk han dele hele stemningen i den ferdige serien, med spesialeffekter og det hele.

– Det er ikke alltid du som forfatter ser sluttresultatet og er helt fornøyd. Men denne gangen bare merket jeg at skuldrene kunne senkes nærmest umiddelbart. «Ja, de har fått det til», tenkte jeg.

Nå gleder han seg vilt til å se serien på TV.

– Jeg skal se den sammen med familien hver dag klokken seks, sier han og spøker med at det «blir juling» om ikke tenåringsbarna benker seg, selv om de egentlig er i eldste laget.

Ikke «tante Pose»

Hans eget første julekalenderminne er «Jul i Skomakergata». Da var unge Kjetil seks-syv år gammel og oppslukt. Når han har prøvd å se 1979-serien igjen i voksen alder, slik NRK har muliggjort på sin nettspiller, hevder han det «nesten er umulig».

– Det går så sakte, og det skjer ingenting. Idag må det være raskere tempo. Man må også passe seg for å gå i «tante Pose»-fellen: I starten hørte vi for oss hvordan de snakket på den tiden da «Kristiania Magiske Tivolitheater» utspiller seg. «Nei, mor, ikke gjør det». Det ble veldig «tante Pose»-aktig og sikkert tidsriktig, men ville vært totalt fremmedgjørende for barn i 2021. Så det gikk vi helt bort fra, røper Indregard, som laget sin første NRK-julekalender i 2006.

Det var «Jul i Svingen», som er blant seriene som er å se igjen på NRKs nettspiller, sammen med et knippe andre som sørger for konkurranse selv for de nye seriene. Også TV 2 og Discovery er ute med nye julekalendere i år.

– Derfor må man lage noe folk faktisk vil se, ellers ser de på en av de gamle!

Barna lever seg inn

Som voksen synes Kjetil Indregard at julekalendere på TV er en fin tradisjon.

– Jeg har skrevet to stykker og elsker det! Det ligger både en ekstrem glede og forventning, samtidig med et vemod over at tiden går, at det er mørketid og at livet ikke bare er lett. Man husker jo de triste julene også. Julen er en tid for å trekke lange linjer, for å minnes tidligere juler og for å minnes slekters gang. Det er noe med «Deilig er jorden», sier han:

– Det føltes riktig å legge en julekalender 100 år tilbake i tid – og til en annen tid. Det er samtidig en tid som har mange ting som ligner litt på dagen i dag, med store økonomiske forskjeller og forskjeller i verden som er i ferd med å vokse. Det er mange barn som gruer seg til jul av forskjellige grunner, også her hjemme, sier han og legger til:

– Barn i 2021 trenger ikke å trilles rundt i Kristianias gater av en hund fordi de hadde polio som barn. Men jeg har fått veldig mange tilbakemeldinger fra barn som allerede har lest boken og føler så med lille Tikken. Jeg tror de også etter hvert vil få godhet for barna i julekalenderen også. Bare ideen om å være foreldreløs, som mange var på den tiden men som få er nå, kan gi grøsninger til noen hver.