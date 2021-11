Tatum tilbake i ny Magic Mike-film

Filmen fikk en oppfølger tre år senere, og nå bekrefter hovedrolleinnehaveren Channing Tatum at det er klart for en tredje film i serien, skriver Deadline.

Skuespilleren har postet et bilde av manuset til filmen «Magic Mike's Last Dance» på Twitter. Regissøren Steven Soderbergh vender tilbake til serien etter å ha stått over oppfølgeren «Magic Mike XXL». Manusforfatteren er, akkurat som tilfellet var med de to foregående filmene, Reid Carolin.

Filmene har også gitt inspirasjon til et liveshow i Las Vegas, samt til en realityserie kalt «Finding Magic Mike».