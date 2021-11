Elton John og Ed Sheeran har slått seg sammen om å lage julelåt «med masse dombjeller»

De to superstjerneartistene har slått sine julepjalter sammen og blir å høre i juleduetten som rett og slett heter «Merry Christmas». Den blir å høre fredag.

Det ble meldt mandag – i en video som er et uhemmet frieri til fansen av den evige julefilmen «Love Actually». I videoen som både Elton og Sheeran delte i sine sosiale mediekanaler, står Ed Sheeran på døren til Elton med plakater.

Men i virkeligheten foregikk det noe annerledes, fortalte Ed Sheeran i et radiointervju ifølge NME :

– Elton ringte meg på 1. juledag for å si god jul. Elton ringer meg nesten hver dag. Han sa «Step Into Christmas» er nummer seks på listene! Jeg vil gjøre en ny julelåt, vil du gjøre den sammen med meg?

For låten Elton John refererte til, er hans gamle julelåt fra 1970-tallet, som fortsetter å melde seg hvert år på denne tiden på hitlistene. For – som fans av «Love Actually» vil vite – så er det hvert år et kappløp for å bli den offisielle julelåt nummer én i Storbritannia.

Og nå akter Elton John og Ed Sheeran å trå til i dette racet med «Merry Christmas». Inntektene skal gå til deres respektive veldedige stiftelser, der Sheerans tar mål av seg til å hjelpe unge musikkspirer i hjemfylket Suffolk til å spille eller studere musikk, mens Eltons altså er viet kampen mot aids.

Om hva lytterne har i vente sier Ed Sheeran:

– Det er bare meg og ham. Det er flott.

Ifølge plakatteksten på videoen så blir det dessuten «dombjeller … masse dombjeller» å høre.