Adeles albumkrav fikk Spotify til å endre på appen

Adele fikk de fleste til å danse etter sin pipe da det nye albumet «30» skulle slippe – også strømmetjenesten Spotify.

Sangeren fikk Spotify til å endre innstillingene slik at «shuffle»-knappen ikke lenger er standard for album, melder BBC. I stedet vil standard avspilling være at låtene spilles i den rekkefølgen som artistene selv har valgt å ha dem.

– Vi skaper ikke album der vi har lagt ned så mye omsorg og ettertanke på låtlisten uten grunn. Vår kunst forteller en historie, og våre historier bør lyttes på slik vi hadde tenkt oss det. Takk, Spotify, for at dere lyttet, skrev Adele på Twitter.

Klar for valentinsdagen? Dette er den aller mest spilte kjærlighetslåta Fra strømmehold meldes det at John Legend-låten «All of Me» er den mest spilte kjærlighetslåten – altså den som spilles mest i disse valentinsdag-tider.

Strømmetjenesten svarer da i kommentarfeltet: «Alt for deg».

Man kan fremdeles lytte på album med låtene i tilfeldig rekkefølge, men da må man stille inn denne funksjonen manuelt.

Da Adele slapp sitt forrige album, «25», i november 2015 var det kun tilgjengelig fysisk eller digitalt nedlastet og kom først på strømmetjenestene i juni året etter. Men «30» var å finne på Spotify samme dag som det ble lansert sist fredag.