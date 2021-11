Ny dokumentar om Spice Girls: – Sex og kropp solgte på 90-tallet

I dokumentaren «Spice Girls: How Girl Power Changed Britain» konstaterer kjendisfotografen Dave Hogan, som da jobbet i The Sun:

– Sex og kropper solgte på 90-tallet.

For da de fem jentene gjorde sitt inntog på hitlistene og avisenes løpesedler, ble kroppene deres hardt gransket, skriver SVT.

– Det ble riktig utrivelig, sier Spice-jentenes turnéleder Richard Jones. Han fikk dagens avisoppslag fakset til seg når gruppen var på turné, og sier i dag at det ikke var spesielt morsom lesing. Ofte handlet det om jentenes seksualitet, utseende og hvordan kroppene deres endret seg.

Blant annet vises et klipp fra et datidig underholdningsprogram hvor programlederen ber Victoria Beckham gå opp på vekten – tre måneder etter at hun har fått barn.

– Man kan ikke vinne. Om man legger på seg et par kilo er man ekkel og fet. Går man ned i vekt er man et dårlig forbilde, sier journalisten Jayne Middlemiss i dokumentaren – som er en av flere de senere årene som later til å gi 90-tallskvinnene oppreisning.

Tidligere har man tatt for seg datidens behandling av Britney Spears, Amy Winehouse, Paris Hilton og Monica Lewinsky. Til SVT sier Aftonbladets underholdningsjournalist Natalie Demirian at dette fulgte i kjølvannet av MeToo. I dag mener hun situasjonen ikke er like ille, mye på grunn av sosiale medier.

– Da blir det en motreaksjon. Kjendisene har selv egne plattformer der de kan snakke ut.