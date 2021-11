Ny TV-serie på trappene fra Jonis Josef

Den nye serien kommer på TV 2 og TV 2 Play på nyåret, og her møter vi Jonis Josef i rollen som Jamal.

«Han vil helst fordrive dagene med fest og moro med gjengen i kollektivet – til tross for at han snart nærmer seg 30. Når gjelden øker i takt med postkasse-noiaen innser han imidlertid at han må få seg en ordentlig jobb. Han lander til slutt en stilling som etterforsker i forsikringsbransjen», heter det fra kanalhold om handlingen.

Herfra heter det videre at det blir komplisert for vår mann som havner i en identitetskonflikt mellom den han er i kollektivet, og den han er i sin nye yrkesrolle.

Jonis Josef har gjort seg bemerket både som komiker, tekstforfatter, serieskaper og skuespiller. Serien hans, «Kongen av Gulset», har vunnet flere priser.

I øvrige roller i «Kasko» ser vi Abu Hussain, Abdullahi Bashir, Dennis Storhøi, Anette Hoff, Odd-Magnus Williamson, Ingrid Giæver, Arman Surizehi, Isak Noor, Marlene Stavrum og Henrik Farley.

Serieskapere er Jonis Josef og Mikael Samuelsen, som sammen med produsent Jenny Vuong også har skrevet serien. Mikael Samuelsen er også regissør for serien, framgår det av pressemeldingen.