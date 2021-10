Klar for fjerde runde «Succession»

Seertallene har vært solide etter premieren på tredje sesong 17. oktober. Første episode er oppe i et seertall på 1,4 millioner, noe som er rekord for serien.

Matoma til Trondheim i desember I førjulstida kan du oppleve både Matoma og Tiësto i Trondheim Spektrum.

Dette er tall som vil øke, skriver Variety: Gjennomsnittlig seertall for episodene i andre sesong er oppe i fem millioner. Denne sesongen vant også syv Emmy-priser.

«Succession»-skaper Jesse Armstrong har i intervjuer uttalt at han «ikke vil si hvor lenge serien vil vare».

– Alt jeg vet er at det ligger et løfte i tittelen, og den kan ikke fortsette for evig.

I HBOs bekjentgjøring av en ny sesong ble det ikke sagt noe om denne fjerde runden eventuelt er den siste.