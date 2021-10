Disse kjendisene skal lage «Norges nye megahit»

TV 2 tar opp kampen mot NRK og «Maskorama», og henter fram egne kjendiser som skal synge på direkten.

– Jeg får svettetokter hver gang jeg husker på at jeg har sagt ja til dette. Det sier Helene Olafsen, som er én av deltakerne, i en pressemelding.

Skal lage landeplage

Olafsen skal sammen med de fem andre deltakerne prøve å knekke koden for hvordan man skriver og produserer en landeplage. Hver lørdag må de selv fremføre låtene sine på direkten.

Hver sending har en bestemt tematikk som låtene har sitt utspring fra, og seerne stemmer frem sin favoritt. Den deltakeren som hver lørdag havner nederst på hitlisten ryker ut, og blir erstattet av en ny kjendis som kommer inn som utfordrer.

I finalen fremfører finalistene sine mest populære låter, og seerne kårer «Norges nye megahit».

Dette er kjendisene som skal delta:

Helene Olafsen (tidligere snowboardutøver og programleder)

– Det er jo et fantastisk konsept som trykker på alle knappene mine. Jeg gleder meg veldig til å være i studio sammen med de som kan lage musikk. Når det er sagt har jeg ingenting der å gjøre, og får svettetokter hver gang jeg husker på at jeg har takket ja til dette. Det er noe med at talentet ikke henger sammen ved viljen, sier Olafsen.

Abubakar (Abu) Hussain (skuespiller)

– Jeg gruer meg til å drite meg ut foran alle sammen. Tror dette kan bli gøy fordi drømmen min om å bli artist kan faktisk gå i oppfyllelse, fleiper Abu.

Caroline Berg Eriksen, (influenser)

– Jeg synes det er kjempegøy å utfordre meg selv og pushe meg litt utenfor komfortsonen. Jeg har alltid vært glad i å synge, men har aldri gjort noe lignende dette, så jeg gleder meg masse samtidig som jeg er veldig spent! Jeg synes konseptet er kult, og gleder meg til å være en del av det, sier Berg Eriksen.

Einar Nilsson (tv-personlighet og maler)

– Musikk er noe av det beste i livet, å få være med å lage og fremføre det på direkten - kan det bli bedre? Tenk at jeg skal få være med på dette!

Maria Stavang (komiker)

– Jeg er jo ikke noen artist, så det er derfor jeg tror at jeg passer veldig godt i denne konkurransen, sier Stavang.

Odd-Magnus Williamson (komiker og skuespiller)

– For meg handler dette kun om grådighet og muligheten til å tjene hundrevis av millioner på en potensiell hit, spøker Williamson.

«Norges nye megahit» har premiere på TV 2 og TV 2 Play lørdag 20. november.