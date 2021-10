Sesong to av «Beforeigners» kommer før jul

Krista Kosonen og Nicolai Cleve Broch vender tilbake til rollene sine, som Alfhildr og Lars.

Vi får også et gjensyn med Tobias Santelmann (Olav den hellige), Stig Henrik Hoff (Tore Hund), Ragnhild Gudbrandsen (Wenche), Stig Amdam (Harald), Agnes Kittelsen (Marie), Ylva Bjørkaas Thedin (Ingrid), Kyrre Haugen Sydness (Gregers) og Pål Sverre Hagen (Doktoranden).

Den norske komikeren og skuespilleren Herman Flesvig er blant nykommerne på rollelisten, framgår det av pressemeldingen fra HBO Max.

Serien er skapt og skrevet av Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin, og regissert av Jens Lien. Den nye sesongen består av seks episoder som er produsert for HBO Max av Rubicon TV.

Strømmetjenesten løfter litt på sløret om handlingen i runde to, og skriver:

«Et brutalt drap i Oslo med forgreininger til 1800-tallets England reiser spørsmål om Jack the Ripper kan ha framvandret til nåtiden. Lars og Alfhildr innser snart at hvis de skal få has på morderen, kan de stole kun på hverandre».